Son Dakika Haberleri: Kediler Parklara Yerleştirilen Evlerde Yaşayacak

Kediler Parklara Yerleştirilen Evlerde Yaşayacak

3 saat önce

Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarının soğuk ve kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan uygulama ile parklara kedi evleri yerleştirildi.

Kediler Parklara Yerleştirilen Evlerde Yaşayacak, System.String[]
Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarının soğuk ve kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan uygulama ile parklara kedi evleri yerleştirildi.

Bir Nefes Bir Ses Derneği, Ultra Aslan Topluluğu ve Şefkat Elçileri Topluluğu üyeleri tarafından park ve bahçelere kedi evleri bırakıldı.

Kentteki park ve bahçelere hazırlanan yüz kedi evi bırakıldı.

Grup adına konuşan Şefkat Elçileri Topluluğu Kurucu Başkanı Ahmet Bilgiç, sosyal sorumlulukta farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

Kış şartlarında sokak hayvanlarının korunaklı yerlerde kalmasını hedeflediklerini dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kedi evi adını verdiğimiz barınakları, kentteki park ve bahçelere bırakıyoruz. Bugün 100 kedi evini park ve bahçelere bırakırken, mamalarını da bu evlerin içerisine yerleştiriyoruz. Her hafta düzenli olarak barınaklara mama bırakacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:49 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:32:33. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kediler Parklara Yerleştirilen Evlerde Yaşayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]