Kediler Parklara Yerleştirilen Evlerde Yaşayacak

Kahramanmaraş
'ta sokak hayvanlarının soğuk ve kış şartlarında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan uygulama ile parklara kedi evleri yerleştirildi.
Bir Nefes Bir Ses Derneği, Ultra Aslan Topluluğu ve Şefkat Elçileri Topluluğu üyeleri tarafından park ve bahçelere kedi evleri bırakıldı.
Kentteki park ve bahçelere hazırlanan yüz kedi evi bırakıldı.
Grup adına konuşan Şefkat Elçileri Topluluğu Kurucu Başkanı Ahmet Bilgiç
, sosyal sorumlulukta farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.
Kış şartlarında sokak hayvanlarının korunaklı yerlerde kalmasını hedeflediklerini dile getiren Bilgiç, şunları kaydetti:
"Kedi evi adını verdiğimiz barınakları, kentteki park ve bahçelere bırakıyoruz. Bugün 100 kedi evini park ve bahçelere bırakırken, mamalarını da bu evlerin içerisine yerleştiriyoruz. Her hafta düzenli olarak barınaklara mama bırakacağız."