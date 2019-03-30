Kediler, Patileri ve Pençeleri: Nedir, Nasıl Çalışır, Nasıl Evrimleşti?
47 dakika önce
Kedileri daha yakından incelediğimiz serisinin ikinci videosunda, kedilerin pati ve pençelerine odaklanıyoruz.
Kedileri daha yakından incelediğimiz serisinin ikinci videosunda, kedilerin pati ve pençelerine odaklanıyoruz. Bakalım neler öğreneceğiz. ;)
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:16 Kaynak: Youtube
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