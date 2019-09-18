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Kediler Polonya'da yarıştı

57 dakika önce

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Kedi Etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Polonya'da düzenlenen Uluslararası Kedi Etkinliği, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova, Uluslararası Kedi Etkinliğine ev sahipliği yaptı. Safkan kedilerin katıldığı etkinlikle gerçekleştirilen yarışmalar renkli anlara sahne oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan etkinlik kapsamında, kedilerin sahipleri de heyecanla yarışları takip etti. Yetkililer, kedileri tek tek kontrol ederek kulaklarını, kuyruklarını ölçüp tüylerinin uzunluklarını ve kalitesini kaydetti. Birbirinden farklı kediler çocukların da ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlik organizatörü Marek Debski kedilerin cinsinde, kategorisinde ve renginde olması gereken özellikleri içeren "standart" özelliklerle ne kadar benzerlik taşıdığının değerlendirildiğini ve bu özelliklerin kuyruk uzunluğu, kürk kalitesi ve rengi, kulak büyüklüğünü kapsadığını ifade etti.

Etkinliğe katılan kedi sahibi Urszula Rzepecka, kedilerin son derece uysal olduklarını dile getirerek, "Köpekler gibiler. Evde insanları takip ediyorlar, oldukça dost canlısılar. Uzun süre yaşayabiliyorlar" dedi.

(İHA)

Kediler Polonya'da yarıştı

Varşova, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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