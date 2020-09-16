Kediler tarafından köşeye sıkıştırılan farenin mücadelesi böyle görüntülendi - Son Dakika

Kediler tarafından köşeye sıkıştırılan farenin mücadelesi böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'da, bir fare kendisini kenara sıkıştırmaya çalışan 4 kediye karşı mücadele etti. Yaşananlar amatör kamera tarafından kayıt altına alındıkafa tuttu.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesinde, 4 sokak kedisinin küçük bir fareyi kenara sıkıştırma çabaları amatör kameralara yansıdı. Gördükleri fareye saldırmaya çalışan 4 kedinin gücü, kedilerine tek tek kafa tutan fareye yetmedi.

Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada ilgiyle izlendi.