Kediler yuttukları tüyleri malt sayesinde dışarı atabiliyor - Son Dakika

Kediler yuttukları tüyleri malt sayesinde dışarı atabiliyor

Yuttuğu tüyleri dışarı atamayan kedilerde ciddi sağlık sorunları çıkabilir

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler:

"Dışarıya hiç çıkarılmayan kediler için aslında maltlar bir gereklilik"

ESKİŞEHİR - Kediler kendini temizlerken yuttuğu tüyleri dışarı atamayınca birçok hastalığı beraberinde getirirken, uzmanlar buna çözüm olarak kedi maltını öneriyor.

Kediler temizlenme sırasında kıl kökü zayıf ve sağlıksız tüyleri yalayarak deriden kopmasını sağlarlar ve tekrar yalanmaları sırasında bu tüyleri yutarlar. Kediler tüylerini yuttuğunda mide ve bağırsak yolunu izleyerek dışkı ya da kusma ile atılır. Bazı durumlarda tüy midede birikir ve her bir kıl taneciği birbirine bağlanarak kıl yumaklarını oluşturur. Sokakta yaşayan kediler çimleri yiyip kustukları esnada bu tüyleri dışarı atabiliyorlar. Ancak Kediler daha çok evde kalıp dışarı çıkarılmıyorsa veterinerler tarafından kedi maltı tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Kedi maltı, tüpler içinde macun formunda olan ve bağırsaktan tüyleri atmada yardımcı olmasıyla biliniyor.

"Kedilerin yuttuğu tüyler sindirim bozukluğuna sebep olabilir"

Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, dışarıya sık çıkarılan kediler çim yediklerinde kustukları için yuttukları tüyleri kolayca dışarıya atabildiklerini söyledi. Ancak dışarıya çıkarılmayan kediler kusamadıkları için kedi maltı kullanılması konusunda uyarılarda bulunan Kızılinler, "Kediler normal hayatında kendilerini temizleyerek yaşamlarını devam ediyorlar. Bunlar köpekler gibi değiller. Kediler tüm vücutlarını temizlerken ölü tüylerinde bir kısmını yutuyorlar. Buda sindirim sistemiyle alakalı zaman zaman sıkıntılara sebep olabiliyor. Doğal hayatta kediler dışarıdaki yeşilliklerle hatta kedi otu tüketerek ve bunun sonucunda kusarak yuttukları tüyleri bu şekilde atabiliyorlar. Artık modern toplumlarda tamamen dışarıya çıkmadan yaşamak zorunda olan kediler için herhangi bir ürün kullanılmazsanız bir dönem sonra bu yuttukları tüyler midesinde ve bağırsaklarında tıkanıklığa, sindirim bozukluğuna sebep olabiliyor. Bu anlamda da malt dediğimiz bileşkenin kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

"Kediler maltları severek tüketiyorlar"

Kedi maltları hakkında bilgi veren Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, kedi sahiplerinin bu ürünü kullanması gerektiğini şu sözlerle belirtti:

"Kullanılan bileşikler rutin olarak kedilere günlük ve haftalık porsiyonlar halinde verilebiliyor. Hayvanların sindirim sistemiyle alakalı daha düzgün sindirimin sağlanmasını ve tüylerinin tıkanmamasına sebep oluyor. O anlamda evimizde beslediğimiz ve dışarıya hiç çıkarılmayan kediler için aslında maltlar bir gereklilik. Kediler maltları severek tüketiyorlar. Tamamen bitkisel içeriktir içinde kimyasal yapısı yok. Maltlar sindirim sistemiyle alakalı içerisine katılan katkı maddeleri ve vitaminlerle alakalı hayvanın ihtiyacını karşılar düzeydeki ürünler. Kedi sahiplerinin kullanması önemli."