Kedilerden kurtardığı kargayı restoranında besliyor - Son Dakika

Kedilerden kurtardığı kargayı restoranında besliyor

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yuvasından düşen kargayı kedilerden kurtararak sahiplenen restoran sahibi Hayri Doğan, 'Çirkin' ismini verdiği kargayı restoranında besliyor.

Gebze Eskihisar Sahili'nde restoran işleten Hayri Doğan, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran günü, restoranın önünde yuvasından düşmüş yavru bir karga buldu. Kedilerin saldırmaması için kargayı restorana alan ve beslemeye başlayan Hayri Doğan, daha sonra 'Çirkin' adını verdiği kargaya restoranında bakmaya başladı. Doğan, yavru kargayı et, salam, sucuk, meyve gibi birçok besin ile beslenerek, yuvadan uçması için gün sayıyor.

KEDİLERDEN KURTARDI

Normalleşme süreci kapsamında restoranın açıldığı gün kargayı bulduklarını anlatan Hayri Doğan, '1 Haziran normalleşme döneminde restoranların açılış tarihi belirlendi. Biz sabah dükkanı açtığımızda, dükkanımızın bahçe kapısında misafir olarak bekliyordu. Muhtemelen yuvasından düşmüştü. Kediler de etrafında bayağı yoğun bir şekilde toplanmışlardı. Sonra alıp bakabileceğimize karar verdik. Ondan sonra da aramızda bir duygusal bağ oluştu. Baba, oğul gibiyiz şu anda. Müşterilerimiz de çok sevdi. Personelimiz de çok ilgili. Herkes bakıyor ona. Yetişmeye başladı, artık yavaş yavaş uçmaya başladı. Büyük ihtimalle 1 hafta, 10 gün kadar sonra gider. Artık burada kalmaz. Ama seslendiğimizde tekrar bize dönüş yapacaktır. Bu saatten sonra bizi unutmaz artık dedi.

Karganın restorandaki hemen hemen her şey ile beslendiğini söyleyen Doğan, 'Bizim yediğimiz her şeyden yedirdik. Et, sucuk, salam, meyve, her şeyi yediriyoruz. Hiçbir şeyi ayırmıyor. Zaten en sevdiği şey cevizmiş kargaların. Beslenmesi gayet başarılı gidiyor. Şu anda hayatından memnun. Biz bıraksak dahi gitmek istemiyor diye konuştu.

Hayri Doğan kargayı bir süre sonra doğal hayatını bırakacaklarını belirterek, şöyle konuştu

'İlk gün burada ailesi bayağı bir ses çıkartı, toplandılar. Üzerimizde 20'ye yakın karga dolaştı. Ama muhtemelen bir tehlike sinyali vermedi. Çünkü tehlike sinyali verdiğinde oradaki kargaların sesleri anında değişiyor. Mutsuz olduğunu düşünselerdi bizi rahatsız ederlerdi. Ama güvende onlar da biliyorlar. O yüzden şu anda ailesiyle de aramız iyi. O konuda bir sıkıntımız yok. Biz de zaten ailesine geri vereceğiz. Yetişecek, sonra da göndereceğiz. Ama kargaların geri döndüğünü biliyorum. Seslendiğimizde yine bize konacaktır. Ama doğal hayatına bırakacağız. İlk gördüğümde, o anda Çirkin ismi sempatik geldi bana. O anda çirkindi de işin doğrusu. Yorgun, mutsuz bir hali vardı. O yüzden 'Çirkin' ismini verdik. Sonra da öyle kaldı.