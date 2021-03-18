Kedilere baktığı için komşusunu bıçakla tehdit eden sanığın cezası onandı - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de 26 Mart 2019'da sitenin bahçesinde kedilere baktığı için hayvansever komşusu Sevgi Yılmaz 'ı bıçakla tehdit ettiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle toplam 1 yıl 8 ay hapis ve bin 740 lira para cezasına çarptırılan sanık Aytuğ Koyuncu'nun cezası onandı. Cezanın kesinleşmesinin ardından müşteki avukatı Cansın Mayda, "Kadına şiddet ve hayvana şiddet olaylarında emsal nitelikte olan bu davanın diğer davalar için yol gösterici nitelikte olmasını diliyorum" dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, kedilere baktığı için komşusu Sevgi Yılmaz'ı bıçakla tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Silahla tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 1 yıl 8 ay hapis ve bin 740 lira para cezasına çarptırılan Aytuğ Koyuncu'nun istinaf başvurusunu karara bağladı. Daire, yerel mahkemece verilen kararda sanığın savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiğini ve incelenen dosyaya göre hükümde bir isabetsizlik görülmediğine kanaat getirerek Koyuncu'nun istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında Aytuğ Koyuncu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

"CEZANIN HAKKANİYETLİ OLDUĞU ORTADADIR"

Karara ilişkin müşteki avukatı Cansın Mayda, "Her ne kadar sanık müdafi dosya için istinaf kanun yoluna başvurmuş olsa da, olayın gerçekleşme biçimi, deliller, tanık beyanları göz önüne alındığı takdirde yerel mahkemenin verdiği cezanın hakkaniyetli olduğu ortadadır. İstanbul Bölge Adliye 11.Ceza Dairesinin istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir ve ceza artık kesinleşmiş bulunmaktadır." dedi.

"YOL GÖSTERİCİ NİTELİKLE OLMASINI DİLİYORUM"Avukat Mayda açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Kadına şiddet ve hayvana şiddet olaylarında emsal nitelikte olan bu davanın diğer davalar için yol gösterici nitelikte olmasını diliyorum. Hayvan hakları alanında verdiğimiz mücadelenin de beklenen yasanın çıkması ardından daha da güçleneceğini düşünüyorum. Bu davada öldürülen canlar sokak hayvanı olduğu için ne yazık ki kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Sokakta yaşayan canlarımızın evimizdeki canlardan farkı olmadığını, bu sebeple Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında korunmaları gerektiğini sahipli hayvanların ise 'mal' statüsünden çıkarılarak birer canlı olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Böyle hassas konularda hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdürüp hak aramanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve bir an önce son bulmasını diliyorum."

- İstanbul