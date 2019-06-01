Son Dakika Haberleri: Kedilere mama vereyim derken 3 metre yükseklikten düşüp yaralandı
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Kedilere mama vereyim derken 3 metre yükseklikten düşüp yaralandı

1 saat önce

Bilecik'te kapsının önündeki kedilere mama verirken dengesinin kaybederek 3 metre yükseklikten düşen yaşlı kadın yaralandı.

Kedilere mama vereyim derken 3 metre yükseklikten düşüp yaralandı, System.String[]
Bilecik'te kapsının önündeki kedilere mama verirken dengesinin kaybederek 3 metre yükseklikten düşen yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet 1 Sokak üzerinde ikamet eden Cemile T. evinin önündeki kedilere mama verirken dengesini kaybeden yaklaşık 3 metre yükseklikten kendi evinin bahçesindeki beton zemin üzerine düştü. Yaralanan Cemile T., komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yaralının sağlık durumunun yapılacak tetkikler sonucu belirleneceğini öğrenildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel
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