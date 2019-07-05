Son Dakika Haberleri: Kedilere yuva çağrısına belediye kayıtsız kalmadı
Son Dakika Güncel Haber

Kedilere yuva çağrısına belediye kayıtsız kalmadı

2 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, özellikle yardıma muhtaç durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile tartışan bir hayvanseverin barınak talebi, Torbalı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Kedilere yuva çağrısına belediye kayıtsız kalmadı, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, özellikle yardıma muhtaç durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile tartışan bir hayvanseverin barınak talebi, Torbalı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Torbalı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında yaşayan ve kedi baktığı için yaşadığı apartmanında hedef haline gelen Zehra Aslıhan'ın sesini Torbalı Belediyesi duydu. Özellikle yardıma muhtaç durumdaki sokak hayvanları için çalışma başlatan ve evinde kedi baktığı için zaman zaman komşuları ile kavga eden Zehra Aslıhan'ın barınak talebini Torbalı Belediyesi geri çevirmedi. Bahçelievler Mahalle Muhtarı Adem Özcan'ın da girişimiyle Torbalı Belediyesi, mahallede yeşil alan olarak geçen alana sokak hayvanları için bir barınak yaptı. Etrafı demir çitle kaplanan, içine küçük, güvenli kulübeler konan alanda yer alan kedilerin, periyodik olarak Torbalı Belediyesi veterinerleri tarafından kontrolden de geçirileceği belirtildi.

Şuan 20'ye yakın sokak kedisinin barındığı barınakta, özellikle bakıma muhtaç engelli kediler bulunuyor. Sokakta gördüğü bakıma muhtaç kedilere artık burada bakacağını ifade eden Zehra Aslıhan, Torbalı Belediyesi'ne teşekkür etti. Apartmanda komşularıyla bu nedenden dolayı zaman zaman tartışmalar yaşadığını ifade eden Aslıhan, "Koskoca TOKİ'de kedilere bakabileceğim bir alan bulunamadı. Muhtarımız aracılığıyla Torbalı Belediyesi'ne talepte bulunduk. Kısa sürede yeşil alan olarak geçen bu yeri bize hazır hale getirdiler. Artık kedilere burada bakacağız" dedi.

Öte yandan Torbalı Belediyesi yetkilileri, özellikle muhtarlar aracılığıyla sokak hayvanları için gelebilecek talepleri değerlendirmeye hazır olduklarını ve kurum olarak bu tür çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:02 Kaynak: İHA
torbalı, izmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:06:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kedilere yuva çağrısına belediye kayıtsız kalmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]