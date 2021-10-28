Kedileri beslemek için evden çıktı, bir daha dönmedi! Kardeşi cansız bedenini kanlar içinde buldu - Son Dakika

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde sokak kedilerini beslemek için evinden çıkan Yasemin Malgır'dan uzun süre haber alınamadı. Ablasını merak eden Haluk Malgır, akşam saatlerinde apartmanlarının arkasındaki bahçeye indi.

ABLASINI KANLAR İÇERİSİNDE YATARKEN BULDU

Bir süre karanlıkta bahçeyi dolaşan Haluk Malgır, karşı apartmanın bahçesinde ablasını kanlar içerisinde yatarken buldu. Komşuların yardımı ile karşı apartmanın bahçesine inen Malgır, ablasının cansız bedeni ile karşılaştı. Çevredeki komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Yasemin Malgır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Sokak kedilerini beslemek için arka bahçelerine inen ve karşı apartmanın bahçesinde ölü olarak bulunan Yasemin Malgır'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili çalışma başlatırken Malgır'ın cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

''AİLEM ABLAMI O ŞEKİLDE GÖRMESİN DİYE ONLARI YUKARI ÇIKARDIM''

Ablasının ölümü hakkında konuşan Haluk Malgır, "Ablam öğle saatlerinde evden çıkmış ve kendisinden saatlerce haber alınamamıştı. Ben de bu durumdan tedirgin oldum ve ablamı aramaya başladım. İlk aramalarım sonuç vermeyince ben de karakola gitmek için evden çıkacakken ablamın en son sokak hayvanlarını beslemek için arka bahçeye indiğini öğrendim. Hemen arka bahçeye indim ve hava karanlık olduğu için bir süre etrafa bakındım. Daha sonra ablamın hareketsiz şekilde karşı apartmanın bahçesinde yattığını gördüm. O sırada benim sesime karşı komşular da çıktı. Komşuların yardımı ile ablamın yanına indiğimde ablam kanlar içerisinde yerde yatıyordu. O sırada ailem bahçeye indi ve ablamı o şekilde görmemesi için onları yukarı çıkarttım. Geldiğimde çevredeki komşular yetkililere haber vermişti. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ablamın hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililerin ölümü incelemesi sonucunda ise ölümün şüpheli olabileceği söylendi. Şu an için incelemeler devam ediyor" dedi.