Son Dakika Haberleri: Kedileri 'Fazla Kilodan' Kurtarmak İçin Tasarladılar

Kedileri 'Fazla Kilodan' Kurtarmak İçin Tasarladılar

35 dakika önce

Kore'de, bir firma fazla kilolu ve hareketsiz kediler için koşu bandı geliştirdi.

Kedileri 'Fazla Kilodan' Kurtarmak İçin Tasarladılar, System.String[]
Kore'de, bir firma fazla kilolu ve hareketsiz kediler için koşu bandı geliştirdi. 'The Little Cat' adı verilen kedi koşu bandı, normal bir koşu bandının aksine, bandın ortasından geçen ve hangi programı ayarlanırsa ona bağlı olarak değişen bir LED şeride sahip. LED şerit, kedinin ilgisini çekerek koşu bandında daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Bant uzaktan da yönetilebiliyor ve kedinin sahibi de bant üzerindeki ses sisteminden kedisine seslenebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:27 Kaynak: DHA

Kore, Dünya
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