Kedileri 'Fazla Kilodan' Kurtarmak İçin Tasarladılar

Kore'de, bir firma fazla kilolu ve hareketsiz kediler için koşu bandı geliştirdi.

Kore'de, bir firma fazla kilolu ve hareketsiz kediler için koşu bandı geliştirdi. 'The Little Cat' adı verilen kedi koşu bandı, normal bir koşu bandının aksine, bandın ortasından geçen ve hangi programı ayarlanırsa ona bağlı olarak değişen bir LED şeride sahip. LED şerit, kedinin ilgisini çekerek koşu bandında daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Bant uzaktan da yönetilebiliyor ve kedinin sahibi de bant üzerindeki ses sisteminden kedisine seslenebiliyor.

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