Kedileri poşete koyup arabasıyla siteden attı - Son Dakika
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Kedileri poşete koyup arabasıyla siteden attı

10.04.2023 21:45

Kedileri poşete koyup arabasıyla siteden attı Bağcılar'da bir sitede 5 kedi 4 ay içerisinde kayboldu.

Kedileri poşete koyup arabasıyla siteden attı
İSTANBUL - Bağcılar'da bir sitede 5 kedi 4 ay içerisinde kayboldu. Güvenlik kameralarını izleyen site sakinleri, komşularının kedileri poşet içerisinde aracının bagajına koyduğunu görüp şikayetçi oldu. Olay, Bağcılar'da bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan 5 kedi 4 ay içerisinde kayboldu. Güvenlik kamerasını inceleyen site sakinleri Emine Öner ve Hayriye Orman, komşuları Engin M.'nin kedileri poşet içerisinde aracının bagajına koyduğunu görünce suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine ifadesi alınan Engin M., kediyi götürdüğünü kabul etti.Komşusu hakkında suç duyurusunda bulunan Emine Öner, "Bu durum ortalama 7-8 ay önce başladı. Kedilerimizden bir tanesi kayboldu. Kamera kayıtlarından da bulamadık. Daha sonra kediler kaybolmaya devam etti. Biz bu durumdan şüphelenmeye başladık. En son geçen çarşamba, 5-6 yıldır baktığımız bir kedimiz kayboldu. Kamera kayıtlarını incelediğimizde komşumuzun kediyi bagaja koyup attığını gördük. Bu görüntüleri alıp karakola şikayette bulunduk. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Bizim bildiğimiz ortalama 4-5 kedimiz kayıp ama bilmediğimiz başka kedilerin de kaybolduğunu düşünüyoruz. Burası site alanı olduğu için bazı komşularımız da poşete koyup attığını görmüş ama hangi tarihte olduğunu bilmiyorlar. Onların görüntüsü olmadığı için bir şey yapamadık. Sonuç itibariyle biz bu komşumuz için yasal işlem başlattık. Süreci takip edeceğiz. Peşini bırakmayacağız. Bize göre yaptığı şey insanlık suçudur. Doğru bir hareket değil. Biz bu kedilere emek veriyoruz. Hepsi evcil hayvanlar. Ev kedisi gibi birçok kedimizi kısırlaştırdık. Hepsinin iç dış parazit aşılarını yaptırıyoruz. Biz bunlara bu kadar emek veriyorken komşumuzun bunları yapmış olması gerçekten çok üzücü. Böyle bir talihsizlik yaşadık ama tekrardan yaşanmaması için yasal işlem başlattık" ifadelerini kullandı.Öner, "Komşumuz ortalama ekim ayı gibi taşınmıştı. Gofret adında çok sevdiğimiz bir kedimiz kaybolmuştu. O kedi çok emek verdiğimiz bir kediydi. Hayvanseverler olarak ona ciddi bir masraf yapmıştık. Korumamız altında olan o kediyle başladı her şey zaten. Bizim kedilerimizin çoğu site dışını bilmiyor. Hepsine site içerisinde bebekliklerinden beri bakıyoruz. Kedilerimiz ortalama 4-5-6 yaşında. Hepsinin peş peşe kaybolması bizi şüphelendirdi. Komşumuz muhtemelen şüphe uyandırmamak adına bunu da zamana yayarak yaptı. En sonki vakada tespit ettik. Yasal işlemler başlatıldı. Takibini yapacağız. Komşumuz polislere verdiği ifadede, 'Bir arkadaşıma sahiplendirmek için bagaja koyup götürmüştüm. Arkadaşımın kediyi atıp atmadığını bilmiyorum. Yarın gidip bakacağım' şeklinde ifade vermiş. Kayıtlara bakınca kediyi yok edip uzaklaştırmak adına bagaja koyduğu ortada. Bir kedimizi kendisinin iş yerinin civarında bulduk. Polise verdiği ifadede Bakırköy'de bir arkadaşına verdiğini söylemiş, kendisinin iş yeri de orada olduğu için oraya baktık. Pazar sabahı bir arkadaşımla gidip samanlıkta iğne arar gibi o kediyi bulduk. Bir kedimizi bulduk ama diğerleri için kayıp ilanlarını her yere asıp aramaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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Bağcılar, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kedileri poşete koyup arabasıyla siteden attı - Son Dakika


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