Kedileri tekmeleyen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir marketin önünde duran 2 kediyi tekmelerken görüntülenen kişinin H.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.T. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen 31 Ocak günü, güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir kişi önce sağ tarafında oturan kediye, ardından da market kapısı önündeki kediye tekme atıyor. Kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam markete giriyor.