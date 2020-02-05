Kedileri vahşice tekmeleyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Kedileri vahşice tekmeleyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

6 saat önce

Kedileri vahşice tekmeleyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir marketin önünde duran 2 kediyi tekmeleyen şüphelinin H.T. olduğu belirlendi.

Kedileri vahşice tekmeleyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir marketin önünde duran 2 kediyi tekmeleyen şüphelinin H.T. olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan H.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde geçen 31 Ocak günü sahibi olduğu apartmanın giriş katında kiraya verdiği marketteki çalışanların, iş yerinin önüne kedi ve köpekler için mama bırakmasına sinirlenen bir kişi, market çalışanlarıyla tartıştı. Bu sırada önce yanında bulunan kediye tekme atan şüpheli, ardından kapının önündeki kediye de tekme vurdu. Kediler yedikleri tekmelerin acısıyla can havliyle kaçışırken, tekme atan kişi ise hiçbir şey olmamış gibi marketten içeri girdi.

Yapılan incelemelerin ardından kedilere tekme atan kişinin, H.T. olduğu belirlendi. H.T., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmada verdiği ifadenin ardından serbest bırakılan şüpheli H.T. hakkında yasal işlem başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından H.T. hakkında başlatılan soruşturma sonucunda dava açılabileceği belirtildi.

H.T.'nin kedilere acımasızca tekme vurduğu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Market görevlisiyle konuşan H.T., önce sağ tarafında oturan kediye, ardından marketin kapısının önündeki kediye tekme atıyor. Vahşice tekmelenen kediler can havliyle kaçışırken, tekme atan adam hiçbir şey olmamışçasına markete giriyor.

Kedileri vahşice tekmeleyen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Jandarma, Manavgat, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:06 Kaynak: DHA
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