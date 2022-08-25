Kedilerin çuval içinde ölüm yolculuğu duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika
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Kedilerin çuval içinde ölüm yolculuğu duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı

25.08.2022 11:13

Kedilerin çuval içinde ölüm yolculuğu duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı Diyarbakır'da bir şahıs elindeki çuval ile otobüse bindi.

Kedilerin çuval içinde ölüm yolculuğu duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir şahıs elindeki çuval ile otobüse bindi. Kediler, çığlıkları duyan duyarlı bir vatandaşın girişimleriyle kurtarıldı.

Diyarbakır'da önceki gün akşam saatlerinde evinin önündeki kedilerden rahatsız olan bir kadın, önce kedileri çuvala koydu ardından belediye otobüsüne binerek uzak noktaya gitmeye başladı. Otobüsün içerisinde kedilerin çığlık sesini duyan bir hayvansever durumu fark edince önce şahısla konuştu, ölüm yolcuğu olduğunu öğrenince elindeki torbayı çekip aldı. Kısa süre sonra tepki alan şahıs otobüsten inerek uzaklaştı, duyarlı vatandaş ise kedileri besledikten sonra doğal ortamına bırakaraktı. O anları cep telefonu kameralarına kaydeden Şilan Koyuncu, sosyal medyada paylaşınca duyarsız vatandaşa tepki gösterildi.

"O kadının adresine yakın hayvanlar koruma altına alınmalı"

Sokak hayvanlarını besleme ve tedavilerine yardımcı olan hayvansever Şilan Koyuncu, kedileri torbada görünce şok olduğunu söyledi. Koyuncu, "Dün akşam otobüse bindim. Kediler o çuvaldan çıkmak için resmen yalvarıyorlardı, çuvalın içerisine konulmuş kediler gördüm. Kadının yanına gittim, neden bir koli içerisine değil de bir çuvala koyduğunu sordum. Oda bana 'bunları çöle atacağını ve ölüme terk edeceğini, evinin çevresinde istemediğini' söyledi. İlk başta çuvalı vermemek için direndi, itişme oldu sonradan almayı başardım. Hemen ardından telefonu çıkartarak eşkalini belli etmek için videoyu çekmeye başladım. Sonradan çuvalın ağzını açmaya çalıştım, kedileri bir site içerisine bıraktım, havasızlıktan öleceklerdi. Anne ve yavruları içerisindeydi. Kadında elimden kaçıp gitti. Şoktaydım kedileri kurtarma derdindeydim. Gerekli yerlere şikayetlerimi yapacağım amacım o kadının adresini öğrenip oradaki hayvanları koruma altına almak.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kedilerin çuval içinde ölüm yolculuğu duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika

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