Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Kedilerin 'drone' a saldırısı renkli görüntülere sahne oldu
22.12.2020 09:21
Pendik'te meraklı bir grup kedinin havada uçuş yapmak için hazırlık yapan 'drone' a saldırması gülümsetti.
Pendik'te meraklı bir grup kedinin havada uçuş yapmak için hazırlık yapan 'drone' a saldırması gülümsetti. O anlar ise cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Pendik Sahilde haber yapmak için görüntü almaya çalışan İHA muhabirinin uçuş hazırlığı yapan drone'una bir grup kedi yaklaşarak saldırmaya başladı. Patileriyle 'drone' a vuran kedi, pervanelerin dönmesiyle 'drone' u oyuncak zannetti. Meraklı kedinin 'drone' a saldırısı renkli görüntüler oluştu. Drone'u kovalayan kedi izleyenleri gülümsetti.
-İHA-
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