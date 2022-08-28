Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı - Son Dakika
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Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı

28.08.2022 10:07

Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı Kedilerden korkan köpek esnafa sığındıZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dört kedinin köşeye sıkıştırdığı köpeğin yardımına esnaf koştu.

Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı

Kedilerden korkan köpek esnafa sığındı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dört kedinin köşeye sıkıştırdığı köpeğin yardımına esnaf koştu.

Olay Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Dört kedinin saldırısına uğramaktan son anda kurtulan köpeğin yardımına esnaf yetişti. O anlar esnaflar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çarşı esnafından Tugay Keçeci, kedilerin köpeği korkutması olayını şu şekilde anlattı: "Burada arkadaşlar sağ olsun kedilerin bir kısmına bakıyor köpeklerin bir kısmını biz bakıyoruz. Yani mahallece hayvanları seviyoruz tabi, onların arasında bu tür kavga oluyor. Aslında bu iş tersi olur. Köpekler kedilerin peşini kovalar bu sefer kediler çoğunlukla olduğu için, köpeği de tek yakalayınca öyle komik bir durum oldu sabah."

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı - Son Dakika
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