Kedilerin "Villa"Da Soba Keyfi

Osmangazi Belediyesince inşa edilen "Kedi villaları"nda barınan 200 kedi, soğuk kış günlerini, kendilerine uygun hazırlanan binada daha rahat geçiriyor.

Osmangazi Belediyesince inşa edilen "Kedi villaları"nda barınan 200 kedi, soğuk kış günlerini, kendilerine uygun hazırlanan binada daha rahat geçiriyor.



Belediyenin Yenikent Mahallesi'nde kurduğu Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde sokak kedileri için özel hazırlanan 2 villa bulunuyor.



Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen 2 villada, doğal yaşam merkezinde doğan ya da sokaklarda çeşitli kazalar geçirerek sakat kalan yaklaşık 200 kedi barınıyor.



Hava sıcaklıklarının iyi olduğu günlerde gündüz bahçede dolaşan kediler, soğukta ise iç kısmı kendileri için dizayn edilen ve ortasında soba bulunan villalara geçiyor.



Merkezin Müdür Vekili Dilek Yosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki kedilerin her gün veteriner hekimlerce kontrolden geçirildiğini söyledi.



Kedilerin bakımlarının özenle yapıldığını vurgulayan Yosun, şunları kaydetti.



"Merkezimizdeki 200 kediye soğuk kış günlerinde villa keyfi yaşatıyoruz. Kedi villalarının iç dekorasyonu onların doğal yaşam şartlarına uygun dizayn edildi. Her villa 100 hayvan kapasitesine sahip. Misafirlerimiz burada doğup büyüyen, çeşitli sağlık sorunları devam eden veya sahiplerince bize bırakılan kediler. Genelde gündüzleri bahçeye çıkıyorlar. Akşamları soğuktan etkilenmemeleri için villa içindeki sobaları yakıyoruz. Sıcakta sobanın etrafında yaşamlarını sürdürüyorlar."



Yosun, hayvanseverin kedileri sahiplenebileceğini sözlerine ekledi.

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