Son Dakika Haberleri: Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası
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Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası

1 saat önce

Denizli'nin Çal ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek telef edildiği iddiaları hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Kedilerin zehirlenerek telef edildiği iddiası, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde sokak kedilerinin zehirlenerek telef edildiği iddiaları hayvanseverleri ayağa kaldırdı.


Olay, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Günün belirli saatlerinde sokak kedilerini besleyen Ahmet Demirel isimli hayvansever her gün ciğer ve mama gibi yiyecekler bıraktığı yerlere gittiğinde 3 kedinin yerde hareketsiz yattığını ve ağızlarından kan geldiğini gördü. Bunun üzerine çevrede inceleme yapmaya başlayan Demirel, bazı noktalarda mamaya benzer yiyecekler olduğunu fark etti. Kedilerin bu yiyecekler ile zehirlenip telef olduğunu iddia eden Demirel duruma tepki gösterdi. Kedilerin sokakta ödlüğü ve ardından çöp konteynırlarına bırakıldığı öğrenildi.


Duruma tepki gösteren bir başka hayvansever Rauf Çobanoğlu ise vicdansızca yapılan bir olaya şahit olduklarını kaydederek, "Sokak hayvanı diyoruz ama aslında bir sokak hayvanı değil onlar da biz gibi yaşamaya çalışan canlılar. Mama veriyorduk bir şeyler yapıyorduk. Birçok esnaf var böyle besleyen ama bugün zehirlenme olmuş. Duyduk üzüldük, yani böyle bir vicdansızlık. İnsanlığımızdan utanıyoruz. Bir an önce yetkilileri göreve çağırıp kişi ya da kişilerin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Ahmet Demirel, Denizli, Çal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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