Kedilerinden ayrılamayan Mustafa amcaya Kuşadası Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

Kedilerinden ayrılamayan Mustafa amcaya Kuşadası Belediyesi sahip çıktı

04.12.2020 14:29
Kedilerinden ayrılamayan Mustafa amcaya Kuşadası Belediyesi sahip çıktı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Yolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda yaşayan Mustafa Narlıbahçıvan'ın evini tamir etmek için harekete geçti.

Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Yolu üzerinde bulunan zeytinlik alanda yaşayan Mustafa Narlıbahçıvan'ın evini tamir etmek için harekete geçti. Daha önce huzurevine yerleştirilen ancak kedilerinden ayrı kalmak istemediği için yaşadığı yere geri dönen Mustafa amcanın evinin eksikleri, Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekiplerce belirlenerek giderilmeye başlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kentte yaşayan hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyen Kuşadası Belediyesi, 70 yaşındaki Mustafa Narlıbahçıvan'ı da yalnız bırakmadı. Uzun yıllardır Kirazlı Yolu'ndaki bir zeytinlik alanda yer alan tek odalı harabe bir evde yaşayan Mustafa Narlıbahçıvan'ın yardım talebi anında karşılık buldu. Sosyal medyada yer alan haberlerden sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Mustafa amcayı yaşadığı evde ziyaret etti. Ziyarette, Narlıbahçıvan'ın evi ile ilgili eksikler tespit edildi. Ayrıca ekipler tarafından ilk etapta Mustafa Narlıbahçıvan'a yakacak yardımında bulunuldu. Gıda ihtiyacı da Kuşadası Belediyesi'nce karşılanan Narlıbahçıvan, böylece kedilerinden ayrılmak zorunda kalmadan rahat bir kış geçirecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mustafa Narlıbahçıvan'ın durumundan haberdar olur olmaz harekete geçtiklerini belirterek "Mustafa Amcamıza, huzurevine yerleştirme önerisinde bulunduk. Ancak çok sevdiği kedilerinden ayrılmak istemediği için yaşadığı yerde kalmak istedi. Hal böyle olunca da evinin fiziksel koşullarını düzeltmek için harekete geçtik. Havalar iyice soğuyup da yağışlar başlamadan Mustafa Amcamızın evini onararak ihtiyaçlarını karşıladık. Kentimizde yaşayan hiç kimsenin kendisini yalnız, çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız. Her zaman ve her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kedilerinden ayrılamayan Mustafa amcaya Kuşadası Belediyesi sahip çıktı

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Kirazlı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kedilerinden ayrılamayan Mustafa amcaya Kuşadası Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika


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