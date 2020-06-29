Kedilerle kargaların yavru karga mücadelesi kamerada - Son Dakika

Kedilerle kargaların yavru karga mücadelesi kamerada
BAĞCILAR'da yavru kargayı avlamak isteyen kedilerle yavru kargayı korumak isteyen kargaların mücadelesi kameraya yansıdı.
BAĞCILAR'da yavru kargayı avlamak isteyen kedilerle yavru kargayı korumak isteyen kargaların mücadelesi kameraya yansıdı.
Bağcılar'da kargaların, yavru bir kargayı avlamaya çalışan 2 kediye karşı verdikleri mücadele kameraya yansıdı. 2 kedi ağaçtan düştüğünü gördükleri yavru kargayı avlamak için hareket geçti. Bu esnada ağaçlarda bulunan kargalar yaptıkları uçuş ve hamlelerle kedilerin yavru kargayı avlamasını engellemeye çalıştı. İlk etapta kedilerden kurtulan yavru karga, tekrar kedilerin saldırısına uğrasa eda bu defa da kendisi kedilerden kurtulmayı başardı. Kediler ile kargalar arasında yaşanan bu mücadelede kameraya yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 02:16 Kaynak: DHA
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