KEDİLERLE KARGALARIN YAVRU KARGA MÜCADELESİ KAMERADA
KEDİLERLE KARGALARIN YAVRU KARGA MÜCADELESİ KAMERADA Bağcılar'da yavru kargayı avlamak isteyen kedilerle yavru kargayı korumak isteyen kargaların mücadelesi kameraya yansıdı.
KEDİLERLE KARGALARIN YAVRU KARGA MÜCADELESİ KAMERADA
Bağcılar'da yavru kargayı avlamak isteyen kedilerle yavru kargayı korumak isteyen kargaların mücadelesi kameraya yansıdı.
Bağcılar'da kargaların, yavru bir kargayı avlamaya çalışan 2 kediye karşı verdikleri mücadele kameraya yansıdı. 2 kedi ağaçtan düştüğünü gördükleri yavru kargayı avlamak için hareket geçti. Bu esnada ağaçlarda bulunan kargalar yaptıkları uçuş ve hamlelerle kedilerin yavru kargayı avlamasını engellemeye çalıştı. İlk etapta kedilerden kurtulan yavru karga, tekrar kedilerin saldırısına uğrasa eda bu defa da kendisi kedilerden kurtulmayı başardı. Kediler ile kargalar arasında yaşanan bu mücadelede kameraya yansıdı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 02:21 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KEDİLERLE KARGALARIN YAVRU KARGA MÜCADELESİ KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika 00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu