'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor - Son Dakika

'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor

20.04.2021 10:31

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde ebe Özge Kübra Teymur (27), 2 aylıkken sahiplendiği kedisi 'Azman'ı bir an olsun yanından ayırmıyor, omzunda gezdiriyor.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde ebe Özge Kübra Teymur (27), 2 aylıkken sahiplendiği kedisi 'Azman'ı bir an olsun yanından ayırmıyor, omzunda gezdiriyor. Kedisi ile bisikletle gezen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, çevresinde 'kedili kız' olarak tanınıyor. Özge Kübra Teymur, nikahında da yanından ayırmadığı kedisini balayına da götürmeyi planlıyor.

Arhavi Devlet Hastanesi'nde görev yapan ebe Özge Kübra Teymur, 2 aylıkken birkaç günlüğüne bakmak için aldığı kediyi sahiplendi. 'Azman' ismini verdiği kediyi yavruyken bel çantasına koyarak gezdiren Özge Kübra Teymur, kedi büyüdükçe onu omzuna almaya başladı. Omzunda kedi ile bisiklete binen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, onu bir an olsun yanından ayırmıyor. Fırat Teymur ile dünya evine giren Özge Kübra, düğünde bile kedisini omzundan indirmedi. Rengarenk kıyafetler giydirdiği kedisine gözü gibi bakan Özge Kübra çevresinde 'kedili kız' diye tanınıyor.

'GİDEBİLDİĞİMİZ HER YERE GİDİYORUZ'Özge Kübra Teymur, kedisinden sadece işe giderken ayrıldığını belirterek, "Azman 2 yıldır benim hayatımda, yavruyken aslında geçici olarak hayatıma girmişti, sonra ayrılamadım. Yavru iken bel çantamda gezdiriyorum, şimdi omuzda geziyor. Biz de gezmeyi çok sevdiğimiz için gidebildiğimiz her yere gidiyoruz" dedi.'NİKAHTA DA OMZUMDAKİ YERİNİ ALDI'Kedisinin kıyafetlerinin çok dikkat çektiğini anlatan Özge Kübra Teymur, "Omuzda olması insanların tuhafına gidiyor. Kıyafetlerini çoğunu annem yaptı, birazını ben yaptım. Kıyafetlerini bana uydurarak giydiriyorum. Şimdi yurt dışına bir balayı planımız var. Azmanı burada bırakmayı düşünmüyorum o da bizimle gelecek. Nikahımızda kedimiz de tabii ki vardı. Nikah memuru da biraz tedirgindi kediden ama nikahta da her anımızda yanımızdaydı. Nikah masasında bulunamadı, sandalyeye koyduk. İnsanlar beni 'kedili kız' diye tanıyorlar. Bir yere davet edildiğimde, benim kediyle geleceğimi biliyorlar, ona göre davet ediyorlar" diye konuştu.'GEZİ PLANLARIMIZ KEDİ ÜZERİNE KURULU'

Eşi Fırat Teymur da "Özge ile tanışmadan önce hayvanları onun kadar sevmiyordum. Eşimin ilgisini gördükten sonra daha fazla sevmeye başladım. Gezi planlarımız, her şeyimiz kedinin üzerine kurulu. Dağlara çıktık, kamp kurduk, her anımıza kedimiz ortak oldu. Eşim işe gittiğinde benimle beraber dükkana geliyor, hiç yalnız bırakmıyoruz. Azman hayatımıza renk katıyor" ifadelerini kullandı.


'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor

Evlilik, Arhavi, Fırat, Azman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor - Son Dakika


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