Kedili Tekke'de kitap okuma keyfi

Millet Kıraathanesi projesinin Bursa
'daki ilk örneği olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde kitap okuma faaliyetleri sürüyor. Muradiye
'deki Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Mustafa Kara
, 40 yıl önce kaleme aldığı Tekkeler ve Zaviyeler kitabının bilinen ve bilinmeyen yönlerini ele aldı. Doç. Dr. Hasan Basri
Öcalan'ın yönettiği sohbete Osmangazi
Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.. Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler kitabının ilk çalışması olduğunu belirterek, "Kitabım, tekkeler ve zaviyelerin din, hayat, sanat açısından incelenmesini ele alıyor. Dini ve kültürel hayatımızda cami, medrese ile tekke ana kurumlarımızdır. Toplumun gönül dünyasının sıhhatli bir çizgide yürümesi gerekiyor" dedi. Osmangazi Belediyesi
tarafından hayata geçirilen kitap okuma faaliyetlerinin bütün gençlere fayda sağlayacağını belirten Kara, kapılarını açtığı için Başkan Mustafa Dündar
'a teşekkür etti. Kara, kitaplarını imzaladı. - BURSA