Son Dakika Haberleri: Kedimari ve purple phase ikilisi mwm projesinde buluşuyor
Son Dakika Güncel Kedimari ve purple phase ikilisi mwm projesinde buluşuyor

Kedimari ve purple phase ikilisi mwm projesinde buluşuyor

1 saat önce

Kedimari ve Purple Phase ikilisinin bir araya gelmesiyle oluşan MWM'in ilk teklisi "Dirty Clone" Epic Istanbul etiketiyle yayımlandı!

Kedimari ve purple phase ikilisi mwm projesinde buluşuyor, System.String[]

Ses mühendisi ve müzik yapımcısı Purple Phase ile Türkiye'nin ünlü Instagram ve YouTube fenomenlerinden biri olan Kedimari'nin bir araya gelmesiyle 2019'da kurulan elektronik müzik ikilisi MWM'in yenilikc¸i produ¨ksiyon stillerini, oldschool house ve techno beatleri ile harmanladıkları ilk teklisi "Dirty Clone" Epic Istanbul etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.

Çocukluklarından gelen 90'lar bigbeat ve classic house esintilerini retro synth'ler ile süsledikleri şarkının beste, aranje ve yapımı Kedimari ve Purple Phase'e ait, sözleri ise Kedimari imzası taşıyor.

Yönetmenliğini Mustafa Özen'in üstlendiği klibin styling çalışmaları Gia Androgyny tarafından yapıldı. Sürrealist bir dünyada Purple Phase'in Kedimari'nin karanlık klonunu yaratmasını konu alan klipte, ikili izleyiciyi ilgi çekici sahnelerle kendi dünyalarına davet ediyor. Video klip bu akiam 19:00'da müzikseverlerle buluşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:22 Kaynak: Bültenler
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