"Kedimi Gören Var mı?" oyunu, sömestr tatilinde çocuklarla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Kedimi Gören Var mı?' oyunu, sömestr tatilinde çocuklarla buluşacak - Son Dakika

"Kedimi Gören Var mı?" oyunu, sömestr tatilinde çocuklarla buluşacak

6 saat önce

Ayça Warner'ın kaleme aldığı "Kedimi Gören Var mı?" oyunu 12,19 ve 26 Ocak ile 2 Şubat'ta Sahne Beşiktaş'ta minik izleyicilerini ağırlayacak.

Ayça Warner'ın kaleme aldığı "Kedimi Gören Var mı?" oyunu 12,19 ve 26 Ocak ile 2 Şubat'ta Sahne Beşiktaş'ta minik izleyicilerini ağırlayacak.

İnteraktif oyunda, çocuklar sahneye çıkarak bilim deneyi yapabilecek, hep beraber şarkı söyleyip dans edebilecek. Oyunda aynı zamanda illüzyon gösterileriyle eğlenceli bilmeceler de yer alacak.

Çocukların sosyal paylaşımlarının azalmasına dikkati çeken oyun, internette vakit geçiren ve sosyal etkinliği ihmal eden Deniz'in, kaybolan kedisi Mıstık'ı ararken başından geçen maceraları konu alıyor.

Çağrı Şensoy ve Tuğçe Yolcu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Kedimi Gören Var mı?" adlı eserde, Burcu Şişli, Devrim Selen Güner, Kadir Yıldırım, Miraç Berkcan Taşçı ve Özlen Çağla Akın oyuncu olarak yer alıyor.

Beşiktaş, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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