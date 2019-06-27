'Kedin üzerime pisledi' deyip, arkadaşının boğazını kesti, 'pişmanım' dedi

BURSA'nın Mudanya ilçesinde bağ evinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Volkan Sönmez'i (41), daha önce kedisinin üzerine pislediğini söyleyip boğazından bıçaklayan emekli astsubay Ferhami Şahin (53) ile ona yardım ettiği öne sürülen Serkan C., hakim karşısına çıktı. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Şahin, "Masada otururken, sol elimdeki bıçağı isteğim dışında salladım. Volkan'ın yaralandığını görünce şok oldum. Olayın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Pişmanım" dedi.Olay, Ocak ayında Mudanya ilçesi Çepni yolu üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. Emekli astsubay Ferhami Şahin, birlikte alkol aldığı iki arkadaşından Volkan Sönmez'e, daha önce evlerine gittiğinde kedisinin üzerini pislediğini söyledi. Ardından da Şahin, masadaki bıçağı Sönmez'e doğru savurdu. Boğazından yaralanan Volkan Sönmez, kanlar içinde kaldı. Sönmez, çağırılan ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhami Şahin, tutuklanırken, yanlarındaki Serkan C. ise serbest bırakıldı.Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ferhami Şahin hakkında 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, Serkan Civelek hakkında ise 'Olaya yardım etmek' suçundan dava açıldı.VOLKAN BANA SAYGIDA KUSUR ETMEZSanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıklar ile müşteki Volkan Sönmez ve taraf avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ferhami Şahin, "Biz üçümüz çok iyi arkadaşız. Volkan bana karşı saygıda kusur etmez. O gece alkol alıyorduk. Ben ve Serkan alkol alırken, Volkan'ı evinden çağırdım. Sohbet ederken aklıma, kedisi daha önce ben onların evine gidince üzerimi pisletmişti. Ben kediden konu açılınca, bir anda sol elimdeki bıçakla sağa doğru hamle yaptım. O esnada Volkan'ın boğazından kan akmaya başladı. Benim Volkan'la aramda bir husumet yoktur. Öldürme kastım yoktu. Öyle bir amacım olsaydı, emekli astsubayım, bunu rahatlıkla yapabilecek kabiliyetim vardı. Pişmanım" dedi'BOĞAZIMDAN GİREN BIÇAK AĞZIMIN İÇİNDEN ÇIKTI'Haftalarca hastanede tedavi gördüğünü söyleyen müşteki Volkan Sönmez ise, "Serkan araba ile gelip yoldan aldı. Bağ evine gittiğimde komutan telefonla konuşuyordu. Sohbet ederken kedimi sordu. Balkonda yaşadığını söyledim. Bana, 'Size geldiğimde üzerime pisledi' dedi. Sonra birden masa üzerindeki bıçağı eline alıp oynadı. Ben de komutanım ne yapıyorsun, bıçakla oynanmaz dedim. Bir anda bıçağı boğazıma sapladı. Bıçak ucu ağzıma girdi ve başımdan tutmaya çalıştı. Olayın büyüyeceğini düşünerek bağ evinden çıktım. Hastanede 4 gün yoğun bakımda kaldım. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.Tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için tarihe erteledi.

- Bursa