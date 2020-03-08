Kedinin ağzına takılan olta kancasını veteriner çıkardı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sahilde ağzına olta kancası takılan sokak kedisi zabıta ekiplerince alınarak veterinere götürüldü. Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı.

Olay, Körfez Kirazlıyalı sahilinde meydana geldi. Amatör balıkçılar sahilde denize oltalarını atarken, bir balıkçının kıyıda bulunan olta kancası sokak kedisinin ağzına takıldı. Vatandaşlar, olta kancasının bağlı olduğu misinayı keserek, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekipleri gelerek kediyi alıp Körfez Belediyesi Hayvan Bakımevine götürdü. Kedinin ağzına takılan oltanın kancası veteriner tarafından çıkarıldı. Bakımı yapılan kedi daha sonra zabıta ekipleri tarafından alındığı yere bırakıldı.