Kedinin arı ile imtihanı...Ağzını sokan arıyla dakikalarca böyle oynadı
1 saat önce
Kedinin arı ile imtihanı...Ağzını sokan arıyla dakikalarca böyle oynadı ERZİNCAN - Erzincan'da ağzını sokan yaban arısıyla dakikalarca patisiyle oynayan yavru kedi ilginç görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
Kedinin arı ile imtihanı...Ağzını sokan arıyla dakikalarca böyle oynadı
ERZİNCAN - Erzincan'da ağzını sokan yaban arısıyla dakikalarca patisiyle oynayan yavru kedi ilginç görüntü oluşturdu.
Erzincan'da bir çay ocağının bahçesinde bulunan masa ve sandalyelerin altında dolaşan yavru kedi, yaban arısıyla karşılaşınca ortaya ilginç manzara çıktı. İlk etapta ağzı arı tarafından sokulan yavru kedi atağa geçerek patilerini kullandı. Arıyla dakikalarca patilerini kullanarak oynayan kedi bir süre zaman geçirdi. Daha sonra arı farklı bir yöne kedi de ayrı bir yöne gitti. Kedinin arıyla imtihanı görenlere tebessüm ettirdi.
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