Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı - Son Dakika
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Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı

14.07.2022 19:06

Karabük'ün Ovacık ilçesinde mamasını yemek için hazırlanan bir kedi, yiyeceğine ortak olmak isteyen tilkiye sert çıktı. Kedinin büyük bir cesaretle tilkiyi kovalayarak uzaklaştırması büyük şaşkınlık yarattı.

Ovacık'a bağlı Ganibeyler köyünde yaşayan Ramazan Işık, kedi için evinin önüne yiyecek bıraktı. Bu sırada evin önüne gelen bir tilkinin yiyeceğe ortak olmaya çalıştığını fark eden Işık, o anları cep telefonuyla kaydetti.

TİLKİ BAŞI ÖNDE ÇARESİZCE UZAKLAŞTI

Kayıtlarda, kedinin yiyeceğini paylaşmamak için bir süre hayvanı kovaladığı, tilkinin ise çabaları sonucunda aldığı yiyeceği uzaklaşarak yediği anlar yer alıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı - Son Dakika
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