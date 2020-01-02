Kedinin dilinin kesildiğini görünce jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kedinin dilinin kesildiğini görünce jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladı - Son Dakika

Kedinin dilinin kesildiğini görünce jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladı

6 saat önce

Uşak'ta berber esnafı Serkan Ürkmez (44), çöpe atılınca hem insan hem de hayvan sağlığına zarar veren jiletleri biriktirerek geri dönüşüme kazandırmaya başladı.

Kedinin dilinin kesildiğini görünce jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladı, System.String[]

Uşak'ta berber esnafı Serkan Ürkmez (44), çöpe atılınca hem insan hem de hayvan sağlığına zarar veren jiletleri biriktirerek geri dönüşüme kazandırmaya başladı. Jilet dolu onlarca kutu biriktiren Ürkmez, Uşak ve Türkiye genelindeki tüm berber esnafının bu uygulamaya duyarlı olmalarını istiyor.


Kentte 26 yıldır berber esnafı olarak çalışan ve aynı zamanda Uşak Kuaförler ve Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ürkmez, komşusunun sosyal medyada gördüğü bir sokak kedisinin çöpe atılan jilet ve cam parçalarından yaralandığı görselini kendisine göstermesi üzerine, kullanılmış jiletleri çöpe atmayıp biriktirmeye başladı. Ürkmez, biriktirdiği jiletleri aynı zamanda geri dönüşüme kazandırmanın faydalı olabileceği düşüncesiyle 1 yılda onlarca jilet biriktirdi. Uşak'ta başlattığı bu uygulamanın, tüm berber esnafına örnek olmasını isteyen Ürkmez, jiletlerin geri dönüşüme gönderilmesi konusunda yetkililerden destek bekliyor.


Serkan Ürkmez jiletlerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla sokak hayvanları ve insanların zarar görmeyeceğini, aynı zamanda geri dönüşümden elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine de umut olacağına değindi.


"Çöpe atmıyoruz kutumuza koyuyoruz"


Ürkmez, çöpe atılan jiletlerden dolayı bir kedinin dilinin kesilmesini öğrendikten sonra jiletleri geri dönüşüme kazandırmaya başladığını kaydederek şunları söyledi:


"Bir arkadaşım kedinin çöpteki jilet ve benzeri kesici aletlerden dolayı dilinin kesildiği bir fotoğrafı gösterdi. Bu yüzden ben de bu uygulamayı başlatmak istedim. Müşterimiz geldiği zaman çöpe atmıyoruz kutumuza koyuyoruz. Jiletler el kesiyor; çöpten birçok kedimizin, köpeğimizin patisi ve dili kesiliyor. Jiletler hayvanlara zarar verdiği gibi insanlara da zarar veriyor. Çöp toplayıcılarımızın özellikle elleri kesiliyor."


"Yetkililere bildireceğim"


Tüm berber esnafını duyarlı olmaya davet eden ve uygulamanın duyurulması için çalışma başlatacağını ifade eden Ürkmez, "Uşak'ta 270 tane erkek berberi var. Türkiye genelinde ise bu sayı bu 4 bin ile 5 bin gibi ciddi rakamlara ulaşıyor. Her berber yılda ortalama 1 kilo jilet biriktirse ciddi rakamlar elde edeceğiz. Bu uygulamayı Kuaförler ve Berberler Oda yönetimine sunup yönetimden sonra gerekirse federasyona kadar bildirmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - UŞAK

Türkiye, Ürkmez, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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