Kedinin et yediği markete hijyen ihlalinden para cezası - Son Dakika
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Kedinin et yediği markete hijyen ihlalinden para cezası

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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir zincir markette kasap reyonuna giren kedi, satışa sunulan etin paketini açarak yemeye başladı. O anları cep telefonuyla kaydeden müşterinin çalışanları uyardığı, ancak "Bir şey yapmaz abla" yanıtını aldığı öne sürüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, etlere imha edilmek üzere el koyarken markete 52 bin 800 TL ceza kesti.

Zincir markette yaşanan hijyen ihlali, Bursa'nın Mudanya ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı. Kasap reyonundaki etleri yiyen kediyle ilgili görüntülerin ardından işletmeye para cezası uygulandı.

KASAP REYONUNA GİREN KEDİ ET PAKETİNİ AÇIP YEDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zincir markette yaşanan olay, gıda güvenliği konusunda soru işaretleri yarattı. Markete giren bir kedi, kasap reyonundaki soğutucu dolaba ulaştı. Satışa sunulan et paketlerinden birini açan kedi, içindeki eti yemeye başladı. O sırada alışveriş yapan bir müşteri, kedinin et reyonundaki hareketlerini fark ederek cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kedinin müşterilere satılmak üzere dolapta tutulan etlere doğrudan temas ettiği görüldü.

"BİR ŞEY YAPMAZ ABLA" DİYEREK UYARIYI DİKKATE ALMADILAR

Olayın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise müşterinin market çalışanlarıyla yaşadığı öne sürülen konuşma oldu. İddiaya göre kedinin mağazaya girdiğini fark eden vatandaş, durumu çalışanlara bildirerek uyarıda bulundu. Ancak çalışanların müşteriye "Bir şey yapmaz abla" yanıtını verdiği ileri sürüldü. Kısa süre sonra kedinin kasap reyonundaki et paketini açıp yemesi, müşterinin uyarısının önemini ortaya koydu. Çalışanların uyarıya ilişkin tutumuyla ilgili iddia hakkında işletmeden herhangi bir açıklama aktarılmadı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ! ETLERE EL KONULDU

Kedinin et reyonundaki görüntülerinin yayılması üzerine Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denetim ekipleri, olayın yaşandığı zincir markete giderek hijyen koşullarını inceledi. Yapılan kontrollerde gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi. Kasap reyonundaki etlere imha edilmek üzere el konuldu. Böylece kedinin temas ettiği reyondaki ürünlerin tüketicilere satışının önüne geçildi.

ZİNCİR MARKETE 52 BİN 800 TL CEZA KESİLDİ

Denetimlerin ardından işletmeye idari yaptırım uygulandı. Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle zincir markete 52 bin 800 TL para cezası kesti. Yetkililer, olayın ardından hem ürünlerle ilgili işlem yaptı hem de işletmenin gıda güvenliği kurallarına uyup uymadığını değerlendirdi.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayla ilgili yürütülen denetimlerin sonucunu kamuoyuna duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir markette çekildiği belirtilen görüntülere ilişkin olarak, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün denetim ekiplerince ivedilikle inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine ilgili işletmeye mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır."

MudanyaTarımBursakediSon Dakika

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SON DAKİKA: Kedinin et yediği markete hijyen ihlalinden para cezası - Son Dakika
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