Son Dakika Haberleri: Kedinin fare ile oyunu gülümsetti
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Kedinin fare ile oyunu gülümsetti

57 dakika önce

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir kedinin, yakaladığı fareyle uzun süre oynadığı anlar izleyenleri gülümsetti.
Muratpaşa Mahallesi'nde yakaladığı küçük fareyle oyun oynayan kedinin eğlenceli anları, Anadolu Ajansı (AA) kamerasına yansıdı.
Zaman zaman ağzıyla taşıdığı küçük hayvanı öldürmeyen kedi, patisiyle tutup ağzıyla taşıdığı fare ile uzun süre oynadı.
Ölüm korkusu yaşayan farenin, kedinin patilerinden kurtulma mücadelesi ise sonuçsuz kaldı.
Kedi daha sonra vatandaşların bakışları arasında fareyi ağzına alarak gözden kayboldu.
Muratpaşa, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:07 Kaynak: AA
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