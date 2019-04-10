Son Dakika Haberleri: Kedinin, Görenleri Hüzünlendiren Çabası

Kedinin, Görenleri Hüzünlendiren Çabası

34 dakika önce

ISPARTA'da aracın çarpması sonucu ölen kedinin başından ayrılmayan başka bir kedinin hali, görenleri hüzünlendirdi.

Kedinin, Görenleri Hüzünlendiren Çabası, System.String[]
ISPARTA'da aracın çarpması sonucu ölen kedinin başından ayrılmayan başka bir kedinin hali, görenleri hüzünlendirdi.

Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, bir aracın çarptığı tahmin edilen kedi can verdi. Yol ortasında hareketsiz kalan kedinin başından ayrılmayan başka bir kedinin hareketleri dikkati çekti. Yerde yatanın başından ayrılmayan, ses çıkararak ona dokunan ve koklayarak kaldırmaya çalışan kedinin çabaları görenleri hüzünlendirdi.

Kedinin durumuna üzülen bir kişi, yardım etmek ve ölü kediyi yoldan kaldırmak için elini uzattı ancak diğer kedi zarar vereceğini düşünerek dokunmasına izin vermedi. Aynı vatandaşın daha sonra refüje çıkardığı kedi ölüsünü bırakmayan kedi, uyandırmaya çalışmayı sürdürdü.

Kedinin bu çabaları, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Isparta
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:46 Kaynak: DHA
Isparta, Güncel
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