Kedinin imdadına ekipler yetişti - Son Dakika

Kurtarılan yavru ekipler tarafından İtfaiye Müdürlüğünde şırınga ile süt vererek beslendi. - ZONGULDAK

Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi postane yanında bulunan bir binanın bodrum katı ile duvar arasından kedi sesi geldiğini duyan esnaflar durumu itfaiyeye bildirdi.

Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından şırınga ile süt vererek beslendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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