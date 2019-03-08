Kedinin Kaldırımda Fare ile Oyunu
1 saat önce
Elazığ'da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Elazığ
'da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ara sokakta bir fareyi kaldırımda gören kedi, sıkıştırdığı fare ile oynadı. Kedinin aralıklarla patileriyle yakalayıp takip ettiği fare sonunda bir aracın altına girerek kaçarken, yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:48 Kaynak: İHA
Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi
Saniye Saniye Görüntülendi! Barışmak İçin Geldi, Vurup Kaçtı
Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında: Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş