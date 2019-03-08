Son Dakika Haberleri: Kedinin Kaldırımda Fare ile Oyunu

Kedinin Kaldırımda Fare ile Oyunu

1 saat önce

Elazığ'da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

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Elazığ'da sokakta bir kedinin kaldırımda gördüğü fare ile oyunu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde ara sokakta bir fareyi kaldırımda gören kedi, sıkıştırdığı fare ile oynadı. Kedinin aralıklarla patileriyle yakalayıp takip ettiği fare sonunda bir aracın altına girerek kaçarken, yaşanan ilginç anlar kameralara yansıdı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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