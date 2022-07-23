Havlamaya başlayan köpeğini sakinleştirmeye çalışan Özbek, bir yandan da kedinin saldırılarını önlemek için büyük çaba sarf etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kedinin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırısı kameraya yansıdı - Son Dakika

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