Kedinin saklandığı otomobil köpeklerin hedefi oldu - Son Dakika

Kedinin saklandığı otomobil köpeklerin hedefi oldu

Kedi kovalayan köpekler otomobilin tamponunu parçaladı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kedi kovalayan köpekler kedinin otomobilin altına saklanmasıyla birlikte tamponu parçaladı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan sanayi sitesinde Fatih Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayideki başıboş köpeklerden kaçan bir kedi, bir oto tamirhanesinin önünde bakım için bırakılan otomobilin altına saklandı. Kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan köpekler otomobilin tamponunu hedef aldı. Otomobile saldıran köpekler tarafından otomobilin tamponu parçalandı. Tamirhane sahibi Yunus Ürkek, Hasan Sönmez'e ait 45 AEP 522 plakalı aracın tüm masraflarının karşılanacağını belirterek, "Araç bize emanet ve bizde müşterilerimizi mağdur etmeyiz. Masrafları karşılayacağız, ama yaşanan olay çok ilginç ve trajikomik" dedi.

Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.