KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI - Son Dakika
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KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI

10.05.2022 13:29

VAN'ın Erciş ilçesinde, Yusuf Çevik (17), evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu kurtarıp, tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Yusuf Çevik (17), evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu kurtarıp, tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Erciş İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yusuf Çevik, sabah saatlerinde evinin bahçesinde kedi saldırısına uğrayan cüce balaban kuşunu fark etti. Kuşu kediden kurtaran ve kanadındaki yarasını fark eden Çevik, Erciş Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerini aradı. Ekipler kuşu alarak tedavisini yaptırdı. Yusuf Çevik, kuşu son anda kediden kurtardığını belirterek, "Ağzından aldım. Kanadından yaralanmıştı. Bir sepete koyarak ekiplere teslim ettim" dedi.

KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI
KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEDİNİN SALDIRDIĞI CÜCE BALABAN KUŞUNU SON ANDA KURTARDI - Son Dakika


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