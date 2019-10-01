Kedinin soluk borusundaki taş 6 saatlik ameliyatla çıkartıldı
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KASTAMONU'da kedinin soluk borusuna giren 1, 5 santimetrelik taş, Zonguldak'taki veteriner kliniğinde 6 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
KASTAMONU'da kedinin soluk borusuna giren 1, 5 santimetrelik taş, Zonguldak
'taki veteriner kliniğinde 6 saat süren ameliyatla çıkarıldı. Kastamonu
'da bir hayvansevere ait 2 yaşındaki kedi, nefes almakta zorluk yaşayınca veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan tetkiklerde soluk borusunda taş bulunduğu tespit edilen kedi, ameliyat için Zonguldak'ta bulunan veteriner kliniğine gönderildi. Veteriner hekim Önder Alkan, 6 saat süren ameliyatla soluk borusunda bulunan 1.5 santimetrelik taşı çıkardı. Yoğun bakımda tedaviye alındıktan sonra solunumu düzelen kedi, sağlığına kavuştu.
Ameliyatın zor ve riskli olduğunu anlatan veteriner hekim Önder Alkan, "Taşın akciğerin giriş bölümüne kadar ilerlediğini tespit ettik. Kedinin solunumunu etkileyen ve hayati tehlikeye sebep olan bir durumdu. Yaptığımız ameliyatla taşı çıkardık. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şu an gayet sağlıklı. Biraz daha gözetim altında tutup sahibine teslim edeceğiz." dedi.
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