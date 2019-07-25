Son Dakika Haberleri: Kedinin yılanla oyunu
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Kedinin yılanla oyunu

59 dakika önce

Iğdır'da, bir kedinin yılanla oyunu ilginç görüntüler oluşturdu.

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Iğdır'da, bir kedinin yılanla oyunu ilginç görüntüler oluşturdu.
Bağlar Mahallesi'nde bir sokak kedisi, boş arazide bulduğu yılanı yakalayarak oyun oynamaya başladı.
Yılanla bir süre oynayan kedinin yorulduktan sonra patisini yılanın üstüne koyarak beklemesi çevredekilerden ilgi gördü.
Kediden kurtulmaya çalışan yılan, kedinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp kaçtı.
Kedinin yılanla ilginç oyunu AA muhabiri tarafından kamera ile görüntülendi.
Bağlar Mahallesi, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:31 Kaynak: AA
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