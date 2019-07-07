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Kedinin yılanla oyunu kamerada

1 saat önce

Kedinin yılanla oyunu kameradaHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyün de yaşayan Özcan Özdemir vatandaş, kedinin yılan ile oynanmasını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Kedinin yılanla oyunu kamerada
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyün de yaşayan Özcan Özdemir vatandaş, kedinin yılan ile oynanmasını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
İlçeye bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, köyde gezerken kedi ile yılanın oynağını görmesi üzeri görüntüleri kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özdemir; "Arkadaşlarla köyde gezdiğimiz sıra kedinin bir şeyle uğraştığını gördük. Kedinin yanına yaklaştığımızda bir baktık ki yılanla oynuyor. Bizde bu anı cep telefonlarımızla çektik" dedi.
Kedinin yılanla oyunu kamerada
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:39 Kaynak: İHA
Özcan Özdemir, Yüksekova, Yerel
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