Kedinin yılanla oyunu kamerada
1 saat önce
Kedinin yılanla oyunu kameradaHAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyün de yaşayan Özcan Özdemir vatandaş, kedinin yılan ile oynanmasını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:39 Kaynak: İHA
Kedinin yılanla oyunu kamerada
HAKKARİ - Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyün de yaşayan Özcan Özdemir
vatandaş, kedinin yılan ile oynanmasını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
İlçeye bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, köyde gezerken kedi ile yılanın oynağını görmesi üzeri görüntüleri kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özdemir; "Arkadaşlarla köyde gezdiğimiz sıra kedinin bir şeyle uğraştığını gördük. Kedinin yanına yaklaştığımızda bir baktık ki yılanla oynuyor. Bizde bu anı cep telefonlarımızla çektik" dedi.
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