Son Dakika Haberleri: Kedinin yılanla oyunu kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Kedinin yılanla oyunu kamerada

10 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Kedinin yılanla oyunu kamerada, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. İlçeye bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, köyde gezerken bir kedinin yılanla oyununu görmesi üzerine o anları kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özdemir; "Arkadaşlarla köyde gezdiğimiz sıra kedinin bir şeyle uğraştığını gördük. Kedinin yanına yaklaştığımızda bir baktık ki yılanla oynuyor. Biz de bu anı cep telefonlarımızla çektik" dedi.
(Metin Tek/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Özcan Özdemir, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikte magandaların saldırısına uğrayan hamile kadın, dehşet anlarını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:31:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kedinin yılanla oyunu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]