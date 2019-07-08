Kedinin yılanla oyunu kamerada
10 dakika önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. İlçeye bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, köyde gezerken bir kedinin yılanla oyununu görmesi üzerine o anları kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özdemir; "Arkadaşlarla köyde gezdiğimiz sıra kedinin bir şeyle uğraştığını gördük. Kedinin yanına yaklaştığımızda bir baktık ki yılanla oynuyor. Biz de bu anı cep telefonlarımızla çektik" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
(Metin Tek/İHA)
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