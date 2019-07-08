Kedinin yılanla oyunu kameraya yansıdı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:53 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir
, kedinin yılanla oyununu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.
İlçeye bağlı Kırmızıtaş köyünde yaşayan Özcan Özdemir, köyde gezerken bir kedinin yılanla oyununu görmesi üzerine o anları kaydetti. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Özdemir; "Arkadaşlarla köyde gezdiğimiz sıra kedinin bir şeyle uğraştığını gördük. Kedinin yanına yaklaştığımızda bir baktık ki yılanla oynuyor. Biz de bu anı cep telefonlarımızla çektik" dedi. - HAKKARİ
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