Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü. - Son Dakika
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Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.

12.05.2022 14:41

Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.

Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.

ANTALYA Antalya'da ocakta unutulan ve yanan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Hayvansever bir kişi kedisine vermek için ocağa süt koydu ve dışarı çıktı. Ocakta unutulan tenceredeki süt yandı ve dumanlar çıkmaya başladı. Bina sakinleri daire sahibine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen itfaiye ekipleri açtığı merdivenle balkondan daireye girdi ve ocaktaki tencereyi söndürdü. Eve gelen daire sahibi ise büyük korku yaşadı. Şahsın kedisini beslemek ocağa süt koyduğunu olayın bundan kaynaklandığını söyledi.

Bina sakini Bülent Demirden, "Geçenler dede ocağı açık unutmuş apartmanda yoğun bir gaz kokusu vardı. Bina olarak korktuk. Bugünde ikinci kez aynısını yaşadık. Telefonla ulaşamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Tedirgin oluyoruz. Nasıl bir durumda karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Kapısını açamadık. Allah'tan başka bir şey olmadı. Büyük yangında çıkabilirdi" dedi.

Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.
Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ocakta unutulan süt tenceresi panik oluşturdu, apartman sakinleri sokağa döküldü. - Son Dakika


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