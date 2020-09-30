Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı - Son Dakika

Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

BURSA'da Şehmus Sarıkaya (41), iş yerinde baktığı 'Paşa' isimli kedisi caddeden geçen kişiler tarafından sevilip uyandırılınca, kedinin yattığı yere, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı.

Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı, System.String[]

BURSA'da Şehmus Sarıkaya (41), iş yerinde baktığı 'Paşa' isimli kedisi caddeden geçen kişiler tarafından sevilip uyandırılınca, kedinin yattığı yere, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı. Astığı yazıdan sonra Paşa'ya dokunulmadığını belirten Sarıkaya, "Uyuyan kedi uyandırılır mı? Çok rahatsız ediliyordu, koronavirüs kedimize yaradı" dedi.

Osmangazi ilçesinde, tarihi han ve çarşıların ortasında kalan ve şehrin en kalabalık caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde 6 yıldır esnaflık yapan Şehmus Sarıkaya, sürekli dükkanının önüne gelen sokak kedisini sahiplendi. Yaklaşık 6 aydır baktığı ve 'Paşa' ismini verdiği kedi, bölge esnafının da maskotu haline geldi. Sarıkaya, dükkanının tezgahında kedinin uyuması için özel bir yer yaptı. Gündüzleri uyuyan kediyi cadde üzerinden geçen vatandaşlar sürekli sevmek için uyandırınca, Sarıkaya duruma ilginç bir çözüm buldu. Sarıkaya, kedinin yattığı yere, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısını astı.

'YAZIYI OKUYAN KEDİYİ RAHATSIZ ETMİYOR'

Astığı yazı sayesinde kedinin koronavirüs hastalığına yakalandığını zannettiği için vatandaşların Paşa'yı sevmekten vazgeçtiğini ve akşama kadar rahat bir şekilde uyuduğunu söyleyen Sarıkaya, "Her gelen kediyle uğraşıyor. Ellemeyin diyoruz, anlamıyorlar. Bazılarıyla tartışıyoruz. Uyuyan bir canlı uyandırılır mı? Biz de böyle bir önlem almayı düşündük. Yaklaşık 6 aydır kediye biz bakıyoruz. İsmini de 'Paşa' koyduk. Çok rahatsız ediliyordu. Koronavirüs süreci Paşa'ya yaradı. O yazıyı yazdıktan sonra kimse kedimizi rahatsız etmiyor. Akşama kadar uyur. Yiyeceğini içeceğini biz veriyoruz. Bölge esnafı da Paşa'yı çok seviyor. Kedimiz, bu yazıları yazdıktan sonra tam paşa oldu. Yerinde çok rahat. Hiç kimse ellemiyor" dedi.


Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı
Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı

Cumhuriyet Caddesi, Koronavirüs, Sarıkaya, Kedi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kedisi uyandırılmasın diye, 'Covit-19 pozitif, elleme' yazısı astı - Son Dakika

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