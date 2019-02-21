Son Dakika Haberleri: Kedisini Tekmeleyip Taş Atan Komşusundan Şikayetçi Oldu

Kedisini Tekmeleyip Taş Atan Komşusundan Şikayetçi Oldu

29 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, kedisini tekmeleyip taş atan komşusunu savcılığa şikayet etti.

Kedisini Tekmeleyip Taş Atan Komşusundan Şikayetçi Oldu, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, kedisini tekmeleyip taş atan komşusunu savcılığa şikayet etti.

Armutalan Mahallesi 115 Sokak'ta oturan Berna Erkek, kedisinin halsiz olduğunu fark edince veterinere götürdü.

Kedisinde darp izlerine rastlanılan Erkek, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kedisine komşusu A.B'nin tekmeleyip taş attığını gören Erkek, delil olarak sunduğu görüntülerle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Komşusundan şikayetçi olan Berna Erkek, yaptığı açıklamada, şiddet nedeniyle kedisinin iç organlarının zarar gördüğünü söyledi.

Komşusunun özür dilemek yerine kötü cevaplar verdiğini savunan Erkek, "Gerekli cezayı almasını istiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Armutalan, Muğla, Marmaris, Güncel
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