Kedisini Tekmeleyip Taş Atan Komşusundan Şikayetçi Oldu

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde bir kişi, kedisini tekmeleyip taş atan komşusunu savcılığa şikayet etti. Armutalan
Mahallesi 115 Sokak'ta oturan Berna Erkek, kedisinin halsiz olduğunu fark edince veterinere götürdü.
Kedisinde darp izlerine rastlanılan Erkek, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kedisine komşusu A.B'nin tekmeleyip taş attığını gören Erkek, delil olarak sunduğu görüntülerle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Komşusundan şikayetçi olan Berna Erkek, yaptığı açıklamada, şiddet nedeniyle kedisinin iç organlarının zarar gördüğünü söyledi.
Komşusunun özür dilemek yerine kötü cevaplar verdiğini savunan Erkek, "Gerekli cezayı almasını istiyoruz." dedi.