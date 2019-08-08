Son Dakika Haberleri: Kedisini yakalamak isterken balkondan düştü
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Kedisini yakalamak isterken balkondan düştü

1 saat önce

Aksaray'da kedisini yakalamak isterken balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kedisini yakalamak isterken balkondan düştü, System.String[]
Aksaray'da kedisini yakalamak isterken balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 829. Sokak'ta 2 katlı müstakil evin birinci katında ailesiyle oturan Afganistan uyruklu Medine Chorak (2) kedisinin balkondan atladığını gördü.
Peşinden atlayan Chorak, beton zemine düştü. Çocuklarının balkondan düştüğünü gören aile durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Afganistan, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:23 Kaynak: AA
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