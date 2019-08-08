Kedisini yakalamak isterken balkondan düştü
1 saat önce
Aksaray'da kedisini yakalamak isterken balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:23 Kaynak: AA
'da kedisini yakalamak isterken balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 829. Sokak'ta 2 katlı müstakil evin birinci katında ailesiyle oturan Afganistan
uyruklu Medine Chorak (2) kedisinin balkondan atladığını gördü.
Peşinden atlayan Chorak, beton zemine düştü. Çocuklarının balkondan düştüğünü gören aile durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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