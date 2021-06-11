Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi - Son Dakika

Kedisinin kayıp yavrusunu haberlerde gördü, almak için Düzce'ye kadar geldi

Bolu'da satılan arabanın motoru ile Düzce'ye geldi, sahibi haberde görünce yavru kediyi almaya geldi

Öfkeli yavru kedi sahibini görünce sakinleşti

DÜZCE - Geçtiğimiz günlerde Düzce'de motorun kısmına sıkışan öfkeli kedinin sahibi Bolu'da bir oto galerici olduğu ortaya çıktı. Haberlerde yavru kediyi gören oto galerici anne kedi ile birlikte İtfaiye müdürlüğüne gelip yavru kediyi teslim aldı.

Dereli Tütüncü Mahallesinde bir otomobilin motor kaputuna giren ve Düzce Belediyesi İtfaiye erleri tarafından kurtarılıp koruma altına alınan yavru kedinin Bolu'da bir oto galericiye ait olduğu anlaşıldı. Kurtarma operasyonunun basında yer almasının ardından, yavru kediyi tanıyan sahipleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gelerek kediyi teslim aldı.

Bolu'da ikamet eden Mustafa Samurkaş ve Musa Alagöz, yavru kedinin Düzce'ye sattıkları panelvan tipi aracın kaputunda geldiğini yerel ve ulusal basında çıkan haberlerden öğrendi. Yavru kedi ve annesine Bolu'da işlettikleri oto galeri firmasının bahçesinde baktıklarını söyleyen Alagöz ve Samurkaş hem çok şaşırdıklarını hem de kedilerinin bulunduğu için mutlu olduklarını dile getirerek; "Oto galeri firmamızın bahçesinde kaybettiğimiz yavru kedimiz, sattığımız aracın kaputuna gizlenerek Düzce'ye kadar gelmiş. Yavru kediyi çıkan haberlerde tanıdık, hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk. Düzce'ye gelirken yanımızda yavru kedinin annesini de getirdik. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline kedimizi kurtarıp himaye altına aldıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Sağ sağlim teslim ettik"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman yavru kediyi yuvasına kavuşturdukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yavru kediye İtfaiye bahçesinde 4 gün titizlikle bakıldığını ifade eden Kahraman, Bolu'dan gelen hayvan severlere de hassasiyetleri için teşekkür etti.